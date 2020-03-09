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Биржи США открылись резким падением индексов

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Биржи США открылись резким падением индексов

Торги на фондовом рынке в США открылись в понедельник падением основных котировок в свете значительного снижения стоимости нефти и опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1786,88 пункта (6,91%) и установился на отметке 24077,9 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 198,34 пункта (6,67%) и оказался на отметке 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 615,75 пункта (7,18%), до 7959,87 пункта.

Из-за этого торги были приостановлены на 15 минут, как того требуют правила, введенные после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Напомним, что сегодня упали также индексы бирж Азии и Европы.

биржевые индексы, коронавирус
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
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