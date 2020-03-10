Путин назвал чушью и конъюнктурой слова Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы, — чушь, обусловленная текущей политической конъюнктурой, считает президент России Владимир Путин.
«Мы же понимаем, что это чушь, — сказал в интервью ТАСС для проекта „20 вопросов Владимиру Путину“ российский президент. — Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня».
Президент добавил, что попытки исказить историю стали «плевком в лицо» для людей, воевавших против нацизма. «Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, — сказал он. — Для них это плевок». По мнению главы российского государства, при этом люди в Украине «боятся раскрыть рот» в ответ на такие заявления, «потому что сразу преследование начнется». Он также предположил, почему Зеленский позволяет себе такие высказывания: «Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку».
Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима. «Не позвали — и не надо», — сказал он.
Выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Зеленский заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
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