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В Беларуси подтвердили три новых случая коронавируса

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В Беларуси подтвердили три новых случая коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что тесты еще трех пациентов на коронавирус оказались положительными. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране выросло до девяти, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам первого уровня, пациентов, вернувшихся из Италии, у которых в минувшие выходные пришли три положительных теста, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились», — сказано в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал, что эти граждане уже находятся в медицинских учреждениях, опасность заражения от них минимальна. На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно.

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В Минздраве также сообщили, что число излеченных от коронавирусной инфекции в Беларуси увеличилось до трех человек. «У студента из Ирана (первый завозной случай в стране — Ред.) получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов, — сказано в сообщении. — На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля, все три пациента будут выписаны из стационара».

Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, удовлетворительное.

Беларусь, коронавирус
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