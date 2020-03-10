Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины резко пошли вниз

Паника на мировых рынках из-за распространения эпидемии коронавируса в мире и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: за «черный понедельник» 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники рынка, по итогам понедельник ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.
Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 — 5,7%, 2022 — 6%, 2023 — 6,9% и в 2025 — 7,3% годовых.
Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах — 7,7-7,9%, а самых «длинных» с погашением в 2032 году — 8,3%.
С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6 п.п.
Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в «черный понедельник» опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.
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