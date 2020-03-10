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Путин выступил против продления своих полномочий

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Путин выступил против продления своих полномочий

Президент РФ Владимир Путин выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию.

Российский лидер также считает, что со временем высшая власть в РФ уже не будет так персонифицирована.

«Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», — заявил глава РФ, выступая в нижней палате парламента.

При этом он заметил: «Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать». «Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны», — заверил он.
Путин отметил, что в России нецелесообразно отменять лимит на число президентских сроков, так как сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

«Стабильность может быть и важнее, и должна находиться в приоритете, особенно в то время, когда у страны еще много проблем», — отметил он. Однако, продолжил Путин, «после обретения политической, экономической и социальной сферами внутренней устойчивости и зрелости, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти». «Она нужна для динамики развития страны», — пояснил президент РФ.

«Потому считаю, все-таки, нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — заключил Путин.

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Путин заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Он рассчитывает, что вместе с депутатами сделает многое для страны до 2024 года, «а там видно будет».

Отметим, что посде этого Госдума все равно поддержала поправку депутата Валентины Терешковой о снятии ограничения на число президентских сроков.

Владимир Путин
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