Индия из-за коронавируса остановила действие туристических виз

Власти Индии из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции решили приостановить действие туристических виз с 13 марта, говорится в сообщении, разосланном посольствами страны.
«Все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих, проектных виз, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года», — сообщили там.
Иностранцы, которые имеют «вескую причину» для поездки в Индию, могут обратиться в ближайшее представительство страны. Ограничения вступят в силу в полдень 13 марта.
Также власти ввели обязательный двухнедельный карантин для всех туристов, прибывших из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании и Германии или посетивших эти страны после 15 февраля.
Ранее ужесточил правила въезда в страну и Таиланд. В рамках борьбы с коронавирусом власти страны отменили возможность получения визы по прибытии в страну для граждан 18 стран.
Вслед за Таиландом ограничения для иностранцев ввели и власти Израиля. Речь идет о том, что все въезжающие должны будут пройти именно домашний карантин: размещение в гостиницах для этих целей не рассматривается.
По данным властей Индии, в стране известно о 60 заразившихся новым коронавирусом, сообщает DD News. Всего, согласно подсчетам SCMP, в мире известно о 124 118 случаях заболевания и 4622 жертвах его осложнений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016