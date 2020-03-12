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Индия из-за коронавируса остановила действие туристических виз

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Индия из-за коронавируса остановила действие туристических виз

Власти Индии из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции решили приостановить действие туристических виз с 13 марта, говорится в сообщении, разосланном посольствами страны.

«Все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих, проектных виз, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года», — сообщили там.

Иностранцы, которые имеют «вескую причину» для поездки в Индию, могут обратиться в ближайшее представительство страны. Ограничения вступят в силу в полдень 13 марта.

Также власти ввели обязательный двухнедельный карантин для всех туристов, прибывших из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании и Германии или посетивших эти страны после 15 февраля.

Ранее ужесточил правила въезда в страну и Таиланд. В рамках борьбы с коронавирусом власти страны отменили возможность получения визы по прибытии в страну для граждан 18 стран.

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Вслед за Таиландом ограничения для иностранцев ввели и власти Израиля. Речь идет о том, что все въезжающие должны будут пройти именно домашний карантин: размещение в гостиницах для этих целей не рассматривается.

По данным властей Индии, в стране известно о 60 заразившихся новым коронавирусом, сообщает DD News. Всего, согласно подсчетам SCMP, в мире известно о 124 118 случаях заболевания и 4622 жертвах его осложнений.

Индия, коронавирус
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