В Индии новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 126,7 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с начала пандемии.

Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены более 59,9 тысячи новых случаев заболевания. Ранее власти штата продлили действующий в Махараштре ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок.

Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (10 310), Карнатаке (6976), Уттар Прадеше (6002) и Дели (5056).

Также Минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано 12,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,8 миллиона человек, продолжают лечение около 910 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 166 тысяч человек.