В ФРГ заговорили о национализации компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают возможности проведения временной национализации важных для государства компаний, в случае если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью Spiegel заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
«Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний», — сказал министр, пояснив, что национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.
Альтмайер также отметил, что не ожидает многочисленных случаев национализации.
«Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое», — цитирует слова Альтмайера телеканал N-tv. Газета Der Tagesspiegel отмечает, что возможными методами поддержки важных для государства компаний могут стать отсрочки при уплате налогов и предоставление финансовой помощи.
По данным Института Роберта Коха, к 12 марта в Германии было зарегистрировано 2369 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки это число увеличилось на 802. Больше всего их выявлено в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия (688 случаев), Бавария (500) и Баден-Вюртемберг (454 случая). С момента начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли пять человек.
11 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заразиться COVID-19 может до 70% населения страны.
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