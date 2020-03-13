МАУ приостанавливает полеты в Рим и Милан

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в связи с обострением ситуации в Италии из-за распространения коронавируса, приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 8 апреля 2020 года.
Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.
Рейсы PS335/336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.
Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возвращения средств за билет по месту приобретения билета.
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