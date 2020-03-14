Зафиксирован первый случай заражения украинского дипломата за границей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания дипломата в одной из стран мира и переходе зарубежных дипломатических учреждений на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

«К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру », - приводит высказывание министра пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы со обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, пояснила пресс-служба МИД.

«Особый режим работы — это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы», — заверил Кулеба.

Отмечается, что горячая линия МИД для украинцев за рубежом работать без изменений и уже усиленна дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме. Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Руководителям зарубежных дипломатических учреждений поручено обрабатывать обращения по оформлению: удостоверений личности на возвращение в Украину в случае необходимости возврата в Украину на следующей неделе; приобретение гражданства Украины по рождению детям, рожденным в стране пребывания и в связи с оформлением им удостоверение личности на возвращение в Украину в случае реальной необходимости безотлагательно вернуться в Украину; виз для въезда в Украину для обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер по решению руководителя заграничного государственного учреждения.

Дополнительная информация будет также публиковаться на сайтах зарубежных дипломатических учреждений и их страницах в социальных сетях.