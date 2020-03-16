Минздрав призвал украинцев не выходить из дома

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
«Самоизоляция — самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», — говорится в сообщении.
Кроме того, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку «ОстаюсьДома».
«Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля — добавить рамку — пишите в поиске „остаюсь дома“ — установить рамку», — сказано в сообщении.
Минздрав также напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.
«Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия», — добавили в пресс-службе ведомства.
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