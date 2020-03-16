«Укрзализныця» сегодня ночью полностью останавливает международное пассажирское сообщение

В ночь с 16 на 17 марта «Укрзализныця» приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в специальном информационном телеграмм-канале.
«В ночь с 16 на 17 марта 2020 года „Укрзализныця“ полностью приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня», — указывается в сообщении.
Согласно объявлению «Укрзализныци», пассажирам возвращается полная стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов.
«Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, для того, чтобы быстро и эффективно информировать пассажиров о новостях в пассажирском секторе «Укрзализныця» создала Телеграм-канал UzInfo.
«На канале вы быстро узнаете об изменениях в расписании, дополнительных поиездах и о ситуации с коронавирусом на текущий момент», — отмечают в компании.
Ссылка на Телеграм-канал UzInfo размещена в соцсети Facebook ж/д компании.
Кроме того, поезд «Четырех столиц» не отправится в рейс 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии.
Также, из-за приостановки ж/д сообщения с Польшей ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования.
В частности, поездам № 705/706 и № 715/716 Киев — Перемышль и поезду «Одесса-Перемышль» ограничен маршрут до Львова. О дальнейшем графике следования этих поездов «Укрзализныця» проинформирует дополнительно.
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