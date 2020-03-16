В Украине уже пять случаев заболевания коронавирусом

В Украине по состоянию на 9:30 16 марта лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра, получены 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», — говорится в сообщении.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получены 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

В общей сложности вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания — два в Черновицкой и один в Житомирской. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла. Таким образом, в настоящее время в Украине четверо заболевших, все в Черновицкой области.