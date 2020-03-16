Коронавирус уже в Киеве

В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19.

Об этом сообщает Телеграм-канал МОЗ.

По данным министерства, пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины из Житомирщины).