Рада приняла закон о поддержке бизнеса

Верховная Рада проголосовала за пакет антикризисных мер, которые направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам закон предусматривает:
- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;
- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;
- продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года плата за землю;
- освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.
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