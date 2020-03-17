Рада приняла закон о поддержке бизнеса

Верховная Рада проголосовала за пакет антикризисных мер, которые направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам закон предусматривает:

- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

- продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года плата за землю;

- освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.