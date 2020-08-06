Нардепа Гетманцева выписали из больницы – помнит не всё

Главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа»), который заболел коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

«Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген. Хотя, если честно, на протяжении этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не всё. Скажу одно, такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% „подтверждённые“ тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов», — написал он, посоветовав носить маски.

Напомним, о том, что Гетманцев болен, стало известно 28 июля.