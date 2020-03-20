Нацбанк еще больше ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 20 марта 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 53 копейки - до 27,8025 грн за доллар против 27,2685 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,0934 грн за евро против 29,7936 грн за евро днем ранее.