Войти
В Киеве за воскресенье заболели 14 человек
столица
В Киеве за воскресенье заболели 14 человек
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса
официально
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения, еще один – в Умани

232
В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения, еще один – в Умани

За сутки 22 марта в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла (17 марта — Ред.)», — сообщил он во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Марцинкив отметил, что один из заболевших является мужем умершей женщины. Первичное экспресс-тестирование не выявило у него коронавируса, однако позже лабораторное исследование подтвердило заражение.

«Предыдущий экспресс-тест у мужчины, который в нормальном состоянии, достаточно хорошо себя чувствует, не показал подтверждения коронавируса. Только лабораторные исследования дали подтверждения, что он носитель», — подчеркнул Марцинкив.

Он также отметил, что в настоящее время в Ивано-Франковской области нет больных в тяжелом состоянии.

Также первый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Черкасской области обнаружен в г.Умань, сообщает мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко.

Читайте также: Правительство выпустит список запрещенных во время карантина видов деятельности

«По первому лабораторно подтвержденному случаю заболевания Covid-19, то его обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы. Поэтому прошу пользователей социальных сетей не распространять ложную информацию и не сеять панику», — написал Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом, по его словам, в инфекционной больнице Черкасс по состоянию на утро понедельника находится 11 пациентов. В больнице проходят лечение двое больных ОРВИ, их них один ребенок, 11 больных гриппом, из них четверо детей, и 12 пациентов с пневмонией, из них трое детей.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 марта 2020
Воскресенье, 22 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году. Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась. Причем в довольно короткие сроки – за три недели.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Ладно еще, в Офисе Президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий. Но те, кто на земле, - что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр. ? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016