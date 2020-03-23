В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения, еще один – в Умани

За сутки 22 марта в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла (17 марта — Ред.)», — сообщил он во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Марцинкив отметил, что один из заболевших является мужем умершей женщины. Первичное экспресс-тестирование не выявило у него коронавируса, однако позже лабораторное исследование подтвердило заражение.

«Предыдущий экспресс-тест у мужчины, который в нормальном состоянии, достаточно хорошо себя чувствует, не показал подтверждения коронавируса. Только лабораторные исследования дали подтверждения, что он носитель», — подчеркнул Марцинкив.

Он также отметил, что в настоящее время в Ивано-Франковской области нет больных в тяжелом состоянии.

Также первый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Черкасской области обнаружен в г.Умань, сообщает мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко.

«По первому лабораторно подтвержденному случаю заболевания Covid-19, то его обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы. Поэтому прошу пользователей социальных сетей не распространять ложную информацию и не сеять панику», — написал Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом, по его словам, в инфекционной больнице Черкасс по состоянию на утро понедельника находится 11 пациентов. В больнице проходят лечение двое больных ОРВИ, их них один ребенок, 11 больных гриппом, из них четверо детей, и 12 пациентов с пневмонией, из них трое детей.