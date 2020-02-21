Гончарук прогнозирует новые «информационные провокации» на теме коронавируса

Провокации, подобные произошедшим накануне в Новых Санжарах (Полтавской обл.) в связи с попытками недопуска в санаторий Нацгвардии эвакуированных из китайского Уханя людей, а также другим якобы близким к коронавирусу нового типа тем, продолжатся, прогнозирует премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, которая пять дней тому назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и ехала на поезде в Москву, и на границе с Российской Федерацией якобы была задержана, и там будто бы выявлены какие-то вирусы, и они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы продолжать панику ... чтобы посеять среди нас недоверие», — сказал Гончарук на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что произошедшие накануне события в Новых Санжарах являются следствием, в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении Украины «и изнутри, и внешне».

«Я хочу сказать ответственно: правительство, президент, парламент сделали все зависящее от нас и, я считаю, достаточно для того, чтобы граждане, те, которые эвакуированы, и те, которые находятся в Украине, были в безопасности», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что власть готова реагировать на вызовы, которые существуют. «Нет никаких оснований для паники», — сказал Гончарук.