Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения

Президент США Дональд Трамп в рамках брифинга в Белом доме заявил, что решение, когда возобновится работа предприятий в условиях вспышки нового коронавируса, власти страны примут в начале следующей недели. Об этом сообщает Bloomberg.

«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, в понедельник, 30 марта, администрация США примет решение относительного того, каким путем страна будет идти дальше. «По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились (в экономическом плане. — Ред.), чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал он.

Как отметил глава государства, вместе со своей командой он рассматривает варианты, которые позволят разрешить частному сектору «осторожно возобновить» свою деятельность в условиях пандемии. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — заключил Трамп.

Президент объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения нового коронавируса 13 марта. Кроме того, с этого дня Вашингтон ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.

По информации американского Университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в США зарегистрировано более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 570 человек.