В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом

В Китае более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.
К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случай инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277.
Всего с начала эпидемии по всей КНР без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом. В самой провинции Хубэй был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.
19 марта Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса. Тогда число умерших от вируса в Италии достигло 3405 человек, однако число заболевших на Апеннинском полуострове было в несколько раз меньше, чем в КНР, — 31,5 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016