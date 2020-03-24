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Новая Зеландия объявила о льготах для граждан и предприятий из-за коронавируса

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Новая Зеландия объявила о льготах для граждан и предприятий из-за коронавируса

Правительство Новой Зеландии предоставит кредитные каникулы ипотечным заемщикам и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщается в совместном заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и министра финансов Гранта Робертсона, которое было озвучено ими в ходе пресс-конференции в Веллингтоне, передает ТАСС.

По словам главы финансового ведомства, «шестимесячные каникулы для владельцев ипотечных кредитов, чьи доходы были затронуты COVID-19, станут для людей возможностью сохранить свои дома». «Эти действия предпринимаются правительством, банками страны и Резервным банком Новой Зеландии в рамках совместной борьбы против вируса», — отметил Робертсон.

Общий объем пакета, направленного на поддержку владельцев малого и среднего бизнеса, а также держателей ипотечных кредитов, составит 6,25 млрд новозеландских долларов ($3,66 млрд). Планируется, что средства будут направлены на выплату краткосрочных кредитов пострадавшим от пандемии предприятиям, а держатели ипотечных кредитов будут освобождены от выплаты основного долга и процентов.

Согласно условиям программы, в ней могут принять участие владельцы малых и средних предприятий с годовым оборотом от 250 тыс. до 8 млн новозеландских долларов (от $146 тыс. до $4,6 млн), которые вправе обратиться за льготным кредитом в размере до 500 тыс. новозеландских долларов ($293,3 тыс.).

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В настоящее время в Новой Зеландии выявлено 155 случаев заражения новым коронавирусом. 12 пациентов уже выздоровели, шестеро находятся в больнице. Границы страны закрыты для иностранцев, а гражданам рекомендовано отказаться от любых заграничных поездок. В стране объявлен третий, предпоследний уровень угрозы безопасности и здоровью нации, закрыты предприятия общественного питания, спортивные и развлекательные центры, кинотеатры, библиотеки и бассейны.

Новая Зеландия, коронавирус
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