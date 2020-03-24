Войти
Украина продолжит исправно платить по долгам
официально
Украина продолжит исправно платить по долгам
Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения
инициатива
Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Польша вводит ограничения на перемещение людей

501
Польша вводит ограничения на перемещение людей

Польша вводит ограничения на перемещение людей без необходимости из-за коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

«Мы вводим ограничения в перемещении. Эти ограничения будут касаться каждого из нас», — сказал Моравецкий.
Он пояснил, что «все иные дела, кроме выхода в магазин, в аптеку, на прогулку с собакой» нужно отложить «на потом». «Мы должны ввести очередные ограничения. Мы выразительно видим, что это необходимо. Необходимы очередные шаги для ограничения заражений», — добавил он.

Польский премьер отметил, что в силе остаются все ограничения, введенные до сих пор, в частности не будут работать образовательные учреждения, развлекательные заведения, кафе, рестораны.

При этом он надеется, что через несколько недель ограничения можно будет отменить. «Я убежден, что через несколько недель мы сможем возвратиться к нормальной профессиональной жизни для того, чтобы наша экономика восстанавливалась», — сказал Моравецкий.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в свою очередь пояснил, что одиночные прогулки не будут запрещены.

«Прогулка необходима, в том числе для нашего психического здоровья, но это не означает, что мы пойдем толпиться на бульвары, соберемся для приготовления гриля или пойдем на игровую площадку», — сказал Шумовский.

«Останемся дома!», — обратился он к соотечественникам.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 774 человек, девять из них скончались.

Шумовский проинформировал, что ограничения будут действовать до 11 апреля. Он уточнил, что за нарушение запретов предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч злотых (около 1250 долларов).

Читайте также: Россияне хотят сажать за нарушение карантина на 7 лет

Ранее в стране был введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

Польша, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 марта 2020
Понедельник, 23 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году. Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась. Причем в довольно короткие сроки – за три недели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016