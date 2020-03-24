Польша вводит ограничения на перемещение людей без необходимости из-за коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

«Мы вводим ограничения в перемещении. Эти ограничения будут касаться каждого из нас», — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что «все иные дела, кроме выхода в магазин, в аптеку, на прогулку с собакой» нужно отложить «на потом». «Мы должны ввести очередные ограничения. Мы выразительно видим, что это необходимо. Необходимы очередные шаги для ограничения заражений», — добавил он.

Польский премьер отметил, что в силе остаются все ограничения, введенные до сих пор, в частности не будут работать образовательные учреждения, развлекательные заведения, кафе, рестораны.

При этом он надеется, что через несколько недель ограничения можно будет отменить. «Я убежден, что через несколько недель мы сможем возвратиться к нормальной профессиональной жизни для того, чтобы наша экономика восстанавливалась», — сказал Моравецкий.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в свою очередь пояснил, что одиночные прогулки не будут запрещены.

«Прогулка необходима, в том числе для нашего психического здоровья, но это не означает, что мы пойдем толпиться на бульвары, соберемся для приготовления гриля или пойдем на игровую площадку», — сказал Шумовский.

«Останемся дома!», — обратился он к соотечественникам.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 774 человек, девять из них скончались.

Шумовский проинформировал, что ограничения будут действовать до 11 апреля. Он уточнил, что за нарушение запретов предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч злотых (около 1250 долларов).

Ранее в стране был введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.