Нацбанк снова перешел к укреплению гривны

Национальный банк Украины на среду, 25 марта 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 34 копейки - до 27,7728 грн за доллар против 28,1126 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро днем ранее.