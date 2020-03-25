Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе украинцам, владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень территорий, на которые накладываются ограничения, попали 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.

В соответствии с указом, владеть землей на указанных территориях не смогут и иностранные юридические лица.

После того, как документ был подписан, народный депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин попросил власти страны отреагировать на действия России. «Те крымчане, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах», — пояснил он.

В ноябре прошлого года «спикер» крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что за пять лет с момента аннексии Крыма на полуостров на постоянное жительство приехали более 50 тыс. граждан Украины, 7 тыс. уехали из Крыма в Украину.

Сейчас на полуострове действует запрет на приобретение недвижимости для европейских компаний — это одна из мер, которая входит в пакет санкций Евросоюза, введенных против России за аннексию Крыма. Эти санкции были продлены в последний раз в июне 2019 года.