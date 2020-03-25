Путин предоставил россиянам неделю оплачиваемых выходных

Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — заявил глава российского государства в обращении к гражданам страны.
При этом он уточнил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
Президент РФ предупредил россиян, что в случае с коронавирусом не следует надеяться «на авось». «Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось, не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого», — заявил глава РФ.
По его словам, в таком случае «то, что происходит сегодня во многих западных странах — и в Европе, и за океаном, — может стать нашим ближайшим будущим».
При этом он призвал россиян проявить дисциплину и ответственность, побыть дома из-за угрозы распространения коронавируса. «Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать, надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность», — уверен Путин. Он подчеркнул: «поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома».
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