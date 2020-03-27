Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сданный им тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Джонсон заявил в обращении, опубликованном на его странице в сети Twitter.

«За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, — написал политик. — Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус».