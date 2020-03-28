Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, несмотря на коронавирус

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет, заверил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
«Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, — это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но «их просто будут финансировать по старому бюджету».
«Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц», — уточнил он.
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