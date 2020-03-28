В Украине зафиксировано восемь летальных случаев от коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной болезни: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно).
Об этом сообщили в МОЗ.
Там напомнили, что ранее в Украине умерло 5 человек от коронавирусной болезни. Преимущественно это люди пожилого возраста или пациенты, которые длительное время занимались самолечением и слишком поздно обратились к врачам.
По состоянию на утро субботы в Украине 311 заболевших COVID-19.
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