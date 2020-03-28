Киев пока не закрывает въезды в город

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев, пока что выборочно будет осуществляться термометрия на въездах.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, информирует КГГА в Facebook.

«Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации — будем принимать другие решения», — заявил Бондаренко.

Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации — станет обязательной.

«Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стоит. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются», — отметил Бондаренко.

В то же время населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Напомним, что по состоянию на 10:00 28 марта в Украине есть 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.