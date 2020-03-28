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Самый актуальный подарок в период карантина – шахматы!

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Самый актуальный подарок в период карантина – шахматы!

Шахматы – одна из древнейших игр на Земле, которая дошла до современности. Это интеллектуальное увлечение всегда ассоциировалось с аристократическим обществом и игрой королей.

Где и когда возникли шахматы учеными точно не установлено. Некоторые историки предполагают, что шахматы появились в Индии в первом тысячелетии до нашей эры. Другие уверены, что первые шахматные фигуры были изобретены в Египте около 7000 лет назад.

Шахматная партия – это настоящая интеллектуальная баталия!

Название «Шахматы» происходит от персидских слов «шaх» и «мaт», которые символично переводятся как «Король Умeр», «Кoрoлю не сбежать» или «Король в ловушке».

Шахматы всегда занимали лидирующую позицию среди интеллектуальных игр. Они совмещают в себе искусство и спорт, благоприятно влияют на умственные способности, развивают логическое мышление, заставляют грамотно планировать действия, развивают концентрацию и усидчивость, да и просто способствуют становлению личности. 

Игра в шахматы это не просто игра, а настоящая военная баталия, в которой присутствуют все элементы военной компании. Побеждает тот игрок, который сможет выбрать лучшую позицию для атаки, продумать тактику и предугадать планы противника!

Шахматы – один из самых лучших подарков для мужчин

Наиболее часто их дарят в деловых кругах. И этому есть логичное объяснение: бизнес – бесконечная игра, в которой сочетаются риски, тактические планы и логический азарт. Шахматы – интеллектуальный тренажер для настоящих полководцев! 

Лидирующие позиции в изготовлении элитных шахмат сегодня занимает итальянская компания ITALFAMA. Компания расположена на окраине Флоренции (Италия) и специализируется на производстве шахматных наборов и шахматных столов. По ссылке вы можете посмотреть эксклюзивные шахматы ITALFAMA https://presenta.com.ua/dorogie-shahmaty/

Альдо Марсини, основатель компании, всю жизнь увлекался шахматами и превратил свое хобби в бизнес. Это случилось совсем незапланированно: свои первые шахматы Марсини изготовил для личного пользования и не собирался их продавать, однако ручное изделие так понравилось другу Марсини, что тот попросил Альдо продать их ему. Когда автор сделал еще одни, то история повторилась…

Альдо Марсини продолжил создавать эксклюзивные шахматы, нанял местных специалистов, владеющих секретами мастеров прошлого. Каждая шахматная фигура – это произведение искусства! Отделка фигур из набора – исключительно авторская ручная работа опытного мастера. В производстве используют только благородные материалы: бронза, оникс, мрамор каррара, пьютер, дерево, золото 24 Kt и серебро 925 пробы.

Если вы хотите удивить своего бизнес-партнера, друга или близкого человека особенным сюрпризом, вы всегда можете приобрести дорогие подарки в магазине ПРЕЗЕНТА!

Шахматы – не только игра для рaзвития логики, стратeгии, но и показатель статуса. Они демонстрируют вкус своего обладателя и его внимание к деталям. 




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