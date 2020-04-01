В Ломбардии достигли пика числа заражений коронавирусом

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана объявил о прекращении роста числа заразившихся коронавирусом. Его слова приводит в среду агентство ANSA.
«Мы вышли на стабильный уровень, то есть больше нет роста. Мы склонны следовать предположениям специалистов, что пик был достигнут, и теперь после стабильного числа заражений количество случаев инфицирования в сутки начнет снижаться. Положительный фактор в том, что меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано», — сказал Фонтана.
Ломбардия стала центром локальной вспышки коронавсируса в Италии с наибольшим числом инфицированных и скончавшихся: из 105 792 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии 43 208 были выявлены в Ломбардии. Более половины скончавшихся — 7 199 из 12 428 — также приходятся на эту область, как и 2/3 выздоровевших — 10 885 из 15 729. На втором месте по числу заразившихся находится Эмилия-Романья, где их общее число более чем втрое меньше, чем в Ломбардии, всего 14 074, из которых скончались 1 644 человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016