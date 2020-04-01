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В Ломбардии достигли пика числа заражений коронавирусом

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В Ломбардии достигли пика числа заражений коронавирусом

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана объявил о прекращении роста числа заразившихся коронавирусом. Его слова приводит в среду агентство ANSA.

«Мы вышли на стабильный уровень, то есть больше нет роста. Мы склонны следовать предположениям специалистов, что пик был достигнут, и теперь после стабильного числа заражений количество случаев инфицирования в сутки начнет снижаться. Положительный фактор в том, что меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано», — сказал Фонтана.

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Ломбардия стала центром локальной вспышки коронавсируса в Италии с наибольшим числом инфицированных и скончавшихся: из 105 792 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии 43 208 были выявлены в Ломбардии. Более половины скончавшихся — 7 199 из 12 428 — также приходятся на эту область, как и 2/3 выздоровевших — 10 885 из 15 729. На втором месте по числу заразившихся находится Эмилия-Романья, где их общее число более чем втрое меньше, чем в Ломбардии, всего 14 074, из которых скончались 1 644 человека.

Италия, Ломбардия, коронавирус
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