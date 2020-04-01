Украина собирается отправить в Италию бригады медиков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — сказал в ответ на это президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.