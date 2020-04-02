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В Украине зафиксировано 804 случая заболевания коронавирусом

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В Украине зафиксировано 804 случая заболевания коронавирусом

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 51 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 10 случаев;
Донецкая область — 7 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
Кировоградская область — 7 случаев;
г. Киев — 160 случаев;
Киевская область — 64 случая;
Львовская область — 11 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 14 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 19 случаев;
Сумская область — 26 случаев;
Тернопольская область — 106 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 6 случаев;
Черновицкая область — 143 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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