В Украине зафиксировано 804 случая заболевания коронавирусом

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 51 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

г. Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновицкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.