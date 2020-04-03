Уже третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания

Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас). Трансляцию вел Youtube-канал LabPadre.

Тестируемый экземпляр представлял собой третью версию версию прототипа (SN3) космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс. Для SN3 приготовили программу испытаний как на площадке, так и в полете.

Для начала прототип должны были заполнить жидким азотом, чтобы проверить, как он будет себя вести при характерной для космоса низкой температуре. Однако неудача случилась уже на этом этапе: SN3 разорвало на несколько частей.

Илон Маск в своем Твиттере отметил, что причиной неудачи могла быть ошибка в конфигурации испытания.

Это уже третий случай неудачных испытаний прототипов Starship. В феврале аналогичный инцидент произошел с прототипом SN1, а в ноябре прошлого года — с прототипом Mk1.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.