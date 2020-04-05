За сутки в Украину вернулись еще почти 11 тысяч человек

За прошедшие сутки пограничники осуществили более 17,8 тыс. контрольных операций.
На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. соотечественников, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, в течение суток Украину покинули более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.
4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.
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