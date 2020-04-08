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Украинцы не доверяют людям и предпочитают общаться с родственниками

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Украинцы не доверяют людям и предпочитают общаться с родственниками

Украинцы преимущественно часто общаются со своими близкими и друзьями во время карантина, свидетельствуют результаты социологического исследование «Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине», проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью «Pollaris».

27% опрошенных постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% — делают это часто, 10% — иногда, 11% — редко, 1% — никогда. Относительно меньше со своими родственниками общаются мужчины и люди старшего возраста.

15% постоянно проводят время или общаются с друзьями и коллегами, 43% — делают это часто, 21% — иногда, 19% — редко, 2% — никогда. Чаще со своими друзьями и коллегами общаются мужчины и представители возрастной категории 40-49 лет.

За помощью к психологам украинцы обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 5% — обращаются редко, 3% — иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно.

Также подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Несмотря на это помощи у них ищут несколько чаще, чем у психологов: 88% никогда не обращаются к ним за советом, 7% — обращаются редко, 4% — иногда, и 2% — часто или постоянно. Несколько чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям — старшего, к этим двум категориям несколько чаще обращаются женщины.

При этом лишь. 30% опрошенных считают, что большинству людей можно доверять, а 54% — что с людьми надо быть очень осторожными. При этом чем моложе респонденты, тем больше они склонны не доверять окружающим. Мужчины осторожнее относятся к другим людям, чем женщины.

«Доверие к людям как универсальная базовая ценность оказалась за пределами психологической нормы. В норме мы апрори считаем, что людям в принципе можно доверять — это позволяет нам строить прочные социальные связи не только с близким кругом, но и в широком социальном кругу. Это основа гражданского общества, уровня ответственности и взаимопомощи. Такой уровень недоверия формирует как собственный жизненный опыт, так и социальные процессы в целом. К тому же, недоверие к людям в целом требует гораздо больше психологических усилий, чем базовое предположение, что людям доверять можно — и это приводит к существенным различиям в психологических состояниях тех, кто доверяет (лучше чувствуют себя) и тех, кто не доверяет (хуже чувствуют себя)», — комментируют в «Рейтинге».

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В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля — 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

опрос, доверие
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Среда, 8 апреля 2020
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