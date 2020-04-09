За сутки в больницы страны госпитализировали 91 больного Covid-19

В учреждениях здравоохранения Украины по состоянию на 9 апреля находится 848 человек с коронавирусной болезнью (в т.ч. 40 детей), за предыдущие сутки госпитализирован 91 пациент, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, 38 больных находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За предыдущие сутки зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной болезни, в том числе восемь случаев среди детей. В целом подтверждено 1,892 тыс. случаев, 82% — у людей старше 50 лет.

В целом скончалось 57 человек, в том числе 54% — женщин, 84% — людей старше 50 лет. Почти все имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

По словам Кузина, ПЦР-тестирование в Украине проводят 37 государственных и две частных лаборатории. За предыдущие сутки исследовали 2,396 тыс. образцов, всего — 20,608 тыс.