За сутки в больницы страны госпитализировали 91 больного Covid-19

В учреждениях здравоохранения Украины по состоянию на 9 апреля находится 848 человек с коронавирусной болезнью (в т.ч. 40 детей), за предыдущие сутки госпитализирован 91 пациент, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
По его словам, 38 больных находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
За предыдущие сутки зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной болезни, в том числе восемь случаев среди детей. В целом подтверждено 1,892 тыс. случаев, 82% — у людей старше 50 лет.
В целом скончалось 57 человек, в том числе 54% — женщин, 84% — людей старше 50 лет. Почти все имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
По словам Кузина, ПЦР-тестирование в Украине проводят 37 государственных и две частных лаборатории. За предыдущие сутки исследовали 2,396 тыс. образцов, всего — 20,608 тыс.
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