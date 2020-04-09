В страну продолжают въезжать тысячи людей

За прошедшие сутки, 8 апреля, украинские пограничники совершили около 10,5 тыс. пропускных операций, сообщает в четверг утром Госпогранслужба Украины.
«8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6 тыс. наших соотечественников. Кроме того, вчера Украина покинули более 3,6 тысяч человек, из них более 1,3 тысяч иностранцев», — говорится в сообщении.
Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.
«За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
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