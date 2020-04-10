Украинцы смогут покупть тесты на коронавирус в аптеках

Аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, а частные лаборатории могут проводить тестирование на коронавирусную болезнь, в том числе и проводить ПЦР-тесты, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования», — сказал он на брифинге в пятницу.
Ляшко отметил, что «в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой». Главный санврач добавил также, что в настоящее время уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.
«Главное, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидрасследование», — сказал он.
В целом, по словам Ляшко, сегодня в настоящее время в Украине не должно быть проблем с проведением тестов на COVID-19.
«Лаборатории работают не на полную загрузку, каждый случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений», — сказал он.
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