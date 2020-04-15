Власти Японии арендовали более тысячи отелей для больных коронавирусом

Правительство Японии арендовало по всей стране более тысячи гостиниц и других объектов для перевода туда пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом, чтобы высвободить в больничных стационарах места для тяжелобольных. Об этом сообщил в среду в нижней палате парламента министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.
«С нами выразили готовность сотрудничать, — сказал он, — более тысячи гостиниц и других помещений по всей стране, где имеется свыше 150 тыс. комнат для размещения пациентов». Власти, подчеркнул министр, приложат усилия к тщательной дезинфекции отелей после их использования для размещения больных.
В Токио уже неделю назад начали переводить из госпиталей в специально арендованные отели и на объекты вооруженных сил пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом и с температурой не выше 37,5 градуса. Власти столицы берут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В отелях круглосуточно находятся муниципальные работники и медсестры, днем там дежурят врачи. В настоящее время помещения для перевода туда пациентов с легкими симптомами оборудованы в 18 из 47 префектур Японии.
Пациентов с легкими симптомами разрешено выписывать для лечения на дому. Однако в случае угрозы заражения родственников власти все же предпочитают отправлять их в отели. Это рассматривается в том числе и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса, который несет сейчас большие потери из-за переноса токийских летних Олимпийских игр на будущий год и резкого сокращения числа постояльцев.
К настоящему времени в Японии зафиксировано 8,8 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 170 человек. В эту статистику включены пассажиры и члены экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в Иокогаме.
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