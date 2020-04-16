Представлены видеоконференции от компании Zadarma

Сервис облачной телефонии Zadarma с радостью объявил о запуске масштабного проекта. Теперь в рамках использования услуг компании можно проводить бесплатные видеоконференции. Актуальное предложение действительно для любого пользователя. Чтобы совершить групповой видео звонок не придется скачивать и устанавливать специальное ПО или регистрироваться в сервисе. Процесс связи происходит непосредственно в окне браузера, при этом гарантировано будут созданы комфортные условия для общения.
Разработка делает удаленное общение с коллегами и сотрудниками, а также региональными представительствами максимально удобным процессом.
В первую очередь следует акцентировать внимание на ключевом преимуществе. Активировать видеоконференцию очень просто. Достаточно зайти в свой личный кабинет, сформировать комнату для диалога, получить специальную ссылку и отправить ее всем участникам конференции. Участники присоединятся к звонку при помощи полученной ссылки благодаря браузеру, при этом тратить время на установку ПО или регистрацию на сервисе не потребуется.
Разработчики создали приложение Zadarma Conf, позволяющее подключаться к звонку с мобильного устройства на платформе Android или iOS. Разработка доступна в магазинах Google Play и App Store.
Выше изложены далеко не все достоинства видеозвонков. Рассмотрим базовые параметры предложения:
Настали сложные времена. Компания Zadarma делает все возможное, чтобы каждый клиент получал комплексную поддержку. В рамках программы лояльность предлагается скидка на два месяца использования пакета Офис Украина или Офис ЕС. Каждое из предложений обладает интегрированным номером виртуальной АТС, возможностью осуществления звонков с включенными минутами и прочими параметрами, например, облачным хранилищем для сохранения данных, голосовым меню и т.д.
Стать обладателем скидки 30% на пакет Офис Украина позволит промокод RemoteOfficeUA. Скидка 50% на Офис ЕС предоставляется по промокоду RemoteOfficeEU. Ввести указанные коды можно непосредственно в личном кабинете.
Обычные бесплатные тарифы с облачной АТС и CRM системой ZCRM продолжают предоставляться на прежних условиях. Они доступны для любых пользователей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016