Представлены видеоконференции от компании Zadarma

Сервис облачной телефонии Zadarma с радостью объявил о запуске масштабного проекта. Теперь в рамках использования услуг компании можно проводить бесплатные видеоконференции. Актуальное предложение действительно для любого пользователя. Чтобы совершить групповой видео звонок не придется скачивать и устанавливать специальное ПО или регистрироваться в сервисе. Процесс связи происходит непосредственно в окне браузера, при этом гарантировано будут созданы комфортные условия для общения.

Разработка делает удаленное общение с коллегами и сотрудниками, а также региональными представительствами максимально удобным процессом.

В первую очередь следует акцентировать внимание на ключевом преимуществе. Активировать видеоконференцию очень просто. Достаточно зайти в свой личный кабинет, сформировать комнату для диалога, получить специальную ссылку и отправить ее всем участникам конференции. Участники присоединятся к звонку при помощи полученной ссылки благодаря браузеру, при этом тратить время на установку ПО или регистрацию на сервисе не потребуется.

Разработчики создали приложение Zadarma Conf, позволяющее подключаться к звонку с мобильного устройства на платформе Android или iOS. Разработка доступна в магазинах Google Play и App Store.

Выше изложены далеко не все достоинства видеозвонков. Рассмотрим базовые параметры предложения: