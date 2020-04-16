Войти
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных
официально
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных
Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь
столица
Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

RSS

Представлены видеоконференции от компании Zadarma

245
Представлены видеоконференции от компании Zadarma

Сервис облачной телефонии Zadarma с радостью объявил о запуске масштабного проекта. Теперь в рамках использования услуг компании можно проводить бесплатные видеоконференции. Актуальное предложение действительно для любого пользователя. Чтобы совершить групповой видео звонок не придется скачивать и устанавливать специальное ПО или регистрироваться в сервисе. Процесс связи происходит непосредственно в окне браузера, при этом гарантировано будут созданы комфортные условия для общения.

Разработка делает удаленное общение с коллегами и сотрудниками, а также региональными представительствами максимально удобным процессом.

В первую очередь следует акцентировать внимание на ключевом преимуществе. Активировать видеоконференцию очень просто. Достаточно зайти в свой личный кабинет, сформировать комнату для диалога, получить специальную ссылку и отправить ее всем участникам конференции. Участники присоединятся к звонку при помощи полученной ссылки благодаря браузеру, при этом тратить время на установку ПО или регистрацию на сервисе не потребуется.

Разработчики создали приложение Zadarma Conf, позволяющее подключаться к звонку с мобильного устройства на платформе Android или iOS. Разработка доступна в магазинах Google Play и App Store.

Выше изложены далеко не все достоинства видеозвонков. Рассмотрим базовые параметры предложения:

  1. Поддержка групповых сеансов, где собирается до 100 участников.
  2. Безлимитное общение.
  3. Высокое качество шифрования данных.
  4. Оптимальное разрешение передачи картинки.
  5. Интегрирована функция демонстрации экрана.
  6. В чате можно отправлять сообщения и файлы.
  7. Подключаться можно при помощи любого устройства.

Настали сложные времена. Компания Zadarma делает все возможное, чтобы каждый клиент получал комплексную поддержку. В рамках программы лояльность предлагается скидка на два месяца использования пакета Офис Украина или Офис ЕС. Каждое из предложений обладает интегрированным номером виртуальной АТС, возможностью осуществления звонков с включенными минутами и прочими параметрами, например, облачным хранилищем для сохранения данных, голосовым меню и т.д.

Стать обладателем скидки 30% на пакет Офис Украина позволит промокод RemoteOfficeUA. Скидка 50% на Офис ЕС предоставляется по промокоду RemoteOfficeEU. Ввести указанные коды можно непосредственно в личном кабинете.

Обычные бесплатные тарифы с облачной АТС и CRM системой ZCRM продолжают предоставляться на прежних условиях. Они доступны для любых пользователей.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016