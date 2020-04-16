В США начались митинги против режима самоизоляции

Акции протеста с требованиями смягчить условия режимов самоизоляции и возобновить, по крайней мере частично, работу предприятий прошли в среду в трех штатах США — Мичигане, Кентукки и Юте. Об этом сообщает в четверг издание USA Today.
Крупнейший митинг провели жители столицы Мичигана Ленсинга. Несколько тысяч участников акции на автомобилях, на которых были закреплены плакаты с требованиями снять режим изоляции, проехали колонной мимо капитолия штата — здания, где располагается законодательное собрание Мичигана и офис губернатора. В результате образовалась пробка в радиусе примерно полутора километров от здания. Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер, на прошлой неделе ужесточившая требования карантина, сочла, что протестующие не нарушили ее распоряжения, поскольку оставались в машинах.
В Кентукки около сотни митингующих собрались под окнами офиса губернатора Энди Бешира, выступавшего в тот момент в прямом эфире с обращением к жителям штата. Протестующие пели песни и кричали, пытаясь сорвать заявление. Среди лозунгов собравшихся были требования дать им работу и обвинения властей в чрезмерном, по мнению участников акции, страхе перед эпидемией. Митингующие при этом пытались соблюдать предписанную штатом дистанцию в два метра между друг другом.
Жители города Сент-Джордж в штате Юта организовали демонстрацию, в которой приняли участие несколько сотен человек. Собравшиеся прошли мимо здания местного муниципалитета, требуя возобновить работу закрытых из-за режима изоляции предприятий. По словам участников, чьи слова приводит издание, они сами или их близкие родственники уже потеряли работу из-за введенных на время пандемии ограничений.
На этой неделе акции протеста из-за ухудшения экономической обстановки в результате пандемии прошли также в других штатах — Огайо и Северной Каролине. В четверг планируется митинг в столице Вирджинии Ричмонде. По словам организаторов — представителей общественных организаций, требующих ослабления ограничительных мер, — они планируют собрать «тысячи возмущенных граждан».
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