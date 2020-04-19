Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений в дни празднования Пасхи христианами восточного обряда.

«В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью», — цитирует его пресс-служба президента в воскресенье.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

«Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений — в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола», — отмечается в сообщении.

Президент лично контролирует вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

«Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы», — указали в пресс-службе президента.