Рада готовится собраться на внеочередное заседание

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг на этой неделе, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг», — сказала Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

По ее словам, в настоящее время формируется повестка дня заседания.

Она также отметила, что Верховная Рада в четверг еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, «которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути».

Кравчук напомнила, что комитет по вопросам финансов рекомендовал Верховной Рады принять законопроект о банках во втором чтении и целом.

В то же время народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что заседание может состояться уже в среду.

«Скорей всего внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду», — написал он в своём канале в Telegram.