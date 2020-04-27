Рада готовится собраться на внеочередное заседание

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг на этой неделе, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг», — сказала Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.
По ее словам, в настоящее время формируется повестка дня заседания.
Она также отметила, что Верховная Рада в четверг еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, «которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути».
Кравчук напомнила, что комитет по вопросам финансов рекомендовал Верховной Рады принять законопроект о банках во втором чтении и целом.
В то же время народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что заседание может состояться уже в среду.
«Скорей всего внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду», — написал он в своём канале в Telegram.
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