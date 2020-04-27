Войти
Кабмин не исключает, что все этапы выхода из карантина могут начаться одновременно
официально
Кабмин не исключает, что все этапы выхода из карантина могут начаться одновременно
Кличко уволил своего заместителя, ударившего полицейского
столица
Кличко уволил своего заместителя, ударившего полицейского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах выявила попытки манипуляции результатов следствия

372
ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах выявила попытки манипуляции результатов следствия

Кто и что стоят за пожарами и взрывами на арсеналах Вооруженных сил Украины, должно определить следствие, заявляет глава парламентской фракции «Слуга народа», руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018 года Давид Арахамия.

«Есть ли в этом преступление или кто в этом виновен, должно определять следствие. Мы не следственные органы», — сказал Арахамия, презентуя промежуточный отчет временной следственной комиссии на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Арахамии, ВСК провела часть проверки хода расследования правоохранительными органам Украины причин взрывов на складах боеприпасов.

Он напомнил, что в результате шестимесячной работы ВСК поставила под сомнение ранее существовавшую версию о подрыве арсенала в Балаклее Харьковской области посредством беспилотника.

«Выяснилось, что версия с беспилотником неправдивая, и что основная версия — подрыв изнутри. Кто это все подрывал, кто в этом виновен, мы не знаем, это надо далее продолжать следствию, но мы точно знаем, что это не беспилотник», — отметил Арахамия.

Он рассказал, что ВСК выяснила, что на экспертов и следователей оказывалось давление.

«Мы не хотим впустую обвинять, но были факты, которые свидетельствуют о попытках манипуляции и результатов следствия и по которым, надо начать отдельное производство», — рассказал народный депутат.

По словам Арахамии, после того, как эксперты из Харьковского НИИ экспертиз пришли к выводу, что причиной взрыва мог быть внутренний взрыв, «их отстранили и передали это очень быстро в Киев».

Согласно отчету, после того, как представители Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М.С.Бокариуса озвучили следователям управления СБУ в Харьковской области и процессуальным военным прокурорам предварительные выводы о причинах взрывов на арсенале в Балаклее — «выполнение экспертизы... было остановлено, материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз».

«После того фактически не давали им раскрыть рот. Только благодаря тому, что сейчас сменилась власть, и мы уделили этому много внимания... Они не хотели разговаривать сначала и только потом, когда мы пообещали максимальную защиту всем, кто будет говорить правду, только после этого начался нормальный плодотворный разговор», — рассказал руководитель ВСК.

Арахамия также напомнил, что ВСК рекомендовала правоохранительным ведомствам передать досудебное расследование уголовного производства из УСБУ Харьковской области другому органу, однако из Генпрокуратуры времен генпрокурора Руслана Рябошапки поступил отрицательный ответ, а СБУ никак не отреагировало.

Нардеп сообщил, что на прошлой неделе аналогичное письмо отправлено Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Как сообщалось, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах ставит под сомнение вывод о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

«Комиссией установлено, что... материалы уголовного производства... содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала», — говорится в отчете комиссии, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В отчете отмечается, что комиссия проинформировала СБУ, Генпрокуратуру о несоответствии материалов уголовного производства фактическим обстоятельствам событий, однако силовые ведомства не прореагировали должным образом. И уголовное производство осталось практически без движения в следственном отделе Управления СБУ в Харьковской области с основной версией — уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Читайте также: Только половина украинцев поддерживают необходимость карантина

Согласно заключению специалистов, проводивших по решению комиссии комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65 арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно —артиллерийского управления — ИФ) Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

Временная следственная комиссия Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в 2014-2018 годах была создана 31 октября 2019 года.

военные склады, взрывы, Давид Арахамия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016