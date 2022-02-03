Рост цен на энергоносители привел к кризису на ресторанном рынке Украины

Рост цен на энергоносители привел к кризису ресторанного рынка в Украине, сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова агентству «Интерфакс-Украина».

«Хотя мы все ожидали сложностей с отопительным сезоном, но платежки за коммунальные услуги оказались шоком для многих. Заведения площадью более тысячи кв. м вынуждены платить 500-800 тыс. грн в месяц за электричество и газ. В прошлом году в холодные месяцы цифры были в два раза ниже. Как итог — очень многие задумались о переезде, продаже или просто закрытии заведений», — сообщила она.

По словам Насоновой, повышенная в разы плата за энергоносители ударила, как по крупным, так и небольшого формата заведениям, вплоть до кофеен.

«Особенно сложно ресторанами и кафе в центре, где высокая арендная плата, к тому же зачастую привязанная к доллару. Еще один фактор — рост зарплат, в среднем за 2021 год они были повышены на 30%. Как итог — многие заведения сейчас работают на грани рентабельности», — сообщила соучредитель ресторанной ассоциации.

По ее словам, чтобы удержать ситуацию, рестораторы уже начали повышать цены.

«Примерно, на 15-20% выросли цены с ноября. Такое повышение было бы незаметным за год, но за два месяца — это непопулярная, но вынужденная мера», — констатировала Насонова.

Есть несколько вариантов развития ситуации в ближайшее время. Часть заведений в центре неминуемо закроется, остальные переформатируются.

«Речь не только о Киеве. Даже во Львове уже есть в центре пустующие места под рестораны», — сообщила Насонова.

Она выделила несколько трендов: изменение формата на центральных улицах городов с уменьшением площади; активное открытие в спальных районах, где ниже арендная плата; вытеснение локальных точечных брендов сетевыми заведениями.

«У сетевых заведений выше запас прочности, они могут поддерживать работу флагманского ресторана в отдельной локации в центре за счет оборота всей сети. У „единоличников“ такой возможности нет», — пояснила Насонова.

Она предположила, что могут быть следующие варианты развития событий: размещение на фудхоллах (в ТРЦ или в формате ярмарок) или переориентация на более высокий ценовой сегмент.

«Вынуждена прогнозировать, что демократические, доступные большинству рестораны будут исчезать. В центре в основном останутся сетевые и высокомаржинальные рестораны, бары и кофейни, а также премиум-сегмент», — прогнозирует Насонова.