Киевляне должны за коммуналку почти шесть миллиардов

На сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги достигает почти 6 млрд гривен.
Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами, и это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это очень большая сумма», — отметил Кличко.
Он акцентировал внимание на том, что тенденция к снижению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.
Также он напомнил, что срок действия 10%-ной скидки продлен до 30 числа каждого месяца.
Кличко напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через «Центр коммунального сервиса».
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