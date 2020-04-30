Киевляне должны за коммуналку почти шесть миллиардов

На сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги достигает почти 6 млрд гривен.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами, и это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это очень большая сумма», — отметил Кличко.

Он акцентировал внимание на том, что тенденция к снижению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.

Также он напомнил, что срок действия 10%-ной скидки продлен до 30 числа каждого месяца.

Кличко напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через «Центр коммунального сервиса».