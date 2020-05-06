В Киевской области уже почти 900 заболевших коронавирусом, больше всего в Вишневом

В Киевской области за последние сутки выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

«По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 6 мая 2020 года официально подтверждено 891 случай заболевания коронавирус, из них у 81 ребенка и 108 медицинских работников. За последние сутки выявлено 25 новых случаев», — говорится в сообщении.

Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах (населенных пунктах области):

— в Обуховском р-не — 164 (74 — г. Обухов, 22 — пгт Козин, 4 — с. Романков, 27 — г. Украинка, 2 — с. Красная Слободка, 10 — с. Нещеров, 1 — с. Германовка 8 — с. Таценки, 2 — с. Деремезная, 2 — с. Красное І, 1 — с. Долина, 3 — с. Григорьевка, 2 — с. Матяшовка, с. Первое Мая — 1, Халепье — 1 , Триполье — 1, с. Жуковка −3);

— в Киево-Святошинском р-не — 308 (г. Вишневое — 152, с. С. Борщаговка — 34, с. Крюковщина — 22, г. Боярка — 18 с. П. Борщаговка — 25, с. Лесники — 5, с. Гатное — 6, с. Святопетровское — 10, с. Дмитровка — 5, с. Белогородка — 6, с. Тарасовка — 8, с. Чайки — 3, с. Новое — 1, с. Кременище −1, с. Капитановка — 1, с. Гнатовка 1, с. Юрьевка — 2, с. Гореничи — 1, с. Круглик — 1, с. Мих. Рубежовка — 1, с. Личанка — 2, с. Вита Почтовая — 1, пгт Чабаны — 1, Ходосовка — 1);

7 — в Барышевском р-не (с. Недра −1, с. Дерновка — 1, с. Лехновка −5)

7 — в Белоцерковском р-не (с. М. Ольшанка — 1, Фурсы — 2, г. Узин — 4);

25 — в Бориспольском р-не (2 — с. Гнедин, 3 — с. Воронков, 1 — Головуров, 5 — с. Гора, 1 — с. Кийлев, 1 — с. Петропавловское, 3 — с. Пролиски, 3 — с. Вишенки, 3 — с. Глубоке, 1 — с. Городище, 2 — с. Счастливое);

41 — в Броварском р-не (8 — с. Зазимье, 2 — с. Княжичи, 2 — пгт Калита, 6 с. Требухов, 1 — с. Погребы, 9 — Большая Дымерка, 1 — с. Гоголев, 3 — Красиловка, 2 — с. Бобрик, 5 — с. Мокрец, 2 — c. Заворычи);

6 — в Бородянском р-не (пгт Немешаево — 1; пгт Клавдиево — 1, с. Загальцы — 1, с. Здвижевка — 2, с. Бабинцы — 1);

11 — в Васильковском р-не (с. Рославичи — 3, с. Иванковичи — 1, с. Погребы — 2, с. Даниловка — 1, с. М. Салтановкой — 1; с. Сдоровка — 2, с. Глеваха — 1);

10 — в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы — 3, Тарасовщина — 1; с. Дымер — 1, с. В. Дубечня — 1, с. Козоровичи — 1, с. Новоселки — 1, с. Лютеж — 1, с. Лебедевка — 1);

2 — в Иванковском районе (с. Тетеревское — 1, с. Дитятки — 1);

12 — в Макаровском р-не (с. Мостыще — 2, с. Березовка — 3, с. Лишняя −1, с. Фасовая — 1, с. Гавронщина — 1, с. Вольное — 1, с. Бышев — 2; с. Почепин −1);

3 — в Мироновском р-не (с. Масловка — 2, с. Зеленьки — 1);

24 — в Кагарлицком р-не (с. Паникарча — 1, с. Новоселки — 4, с. Слобода — 12; с. Зеленый Яр — 4, с. Юшки — 1, с. Гороховое — 2);

7 — в Переяслав-Хмельницком р-не (с. Пристромы — 1, с. Стовпяги — 1, с. Цибли — 1, с. В. Каратуль — 1, с. Ульяновка — 2, с. Дивички — 1);

1 — в Полесском р-не (1- с. Стещино);

2 — в Рокитнянском р-не (1 — с. Плотина, 1 — с. Троицкое);

7 — в Ставищенском р-не (с. Гейсиха);

1- в Таращанском р-не (с. Лука);

2 — в Згуровском р-не (с. Черевки — 1, с. Старая Оржица — 1);

5 — в Богуславском р-не (3 — с. Щербашинцы, 1 — с. Дыбинцы, 1 — с. Ивки);

3 — в Фастовском р-не (с.Червоное, с. Большая Снитинка, с. Малая Снитинка);

2 — в Сквирском р-н (с. Самгород).

В г. Белая Церковь — 21, г. Бровары — 26, г. Борисполь — 36, пгт Бородянка — 2, г. Буча — 12, г Березань — 1, г. Васильков — 15, г. Глеваха — 2, пгт Володарка — 3, г. Вышгород — 13, г. Ирпень — 22, г. Фастов — 19, пгт Ворзель — 3, пгт Гостомель — 7, пгт Коцюбинское — 7, пгт Ставище — 1, г. Кагарлык — 33, г. Переяслав — 7, пгт Рокитное — 6, г.. Богуслав — 2, г. Яготин — 2, пгт Иванков — 1.

Из них на стационарном лечении — 162 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) — 729 человек. Выздоровели 89 человек, в том числе 5 детей.

За время пандемии умерло 17 человек. За прошлые сутки летальных случаев не было.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 799 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 56 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 4 780 контактными лицами.

В Украине зафиксировано 13 184 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.