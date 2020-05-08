Когда бизнес успешен благодаря науке

За годы независимости Украину покинуло 25 тыс. ученых. То, что страна испытывает «отток мозгов», уже не возможен риск, а печальная реальность. Ситуацию взялся исправлять бизнес. Предприниматели начинают понимать, что без собственного R&D они не смогут конкурировать с международными компаниями, и их позиции без научного фундамента и доказательной базы всегда будут слабее.

Особенно остро эта проблема ощущается в АПК. Украина задыхается от завозных пестицидов, при этом о плодородии почв, здоровье экосистемы и экологических показателях продукции аграрии зачастую задумываются в последнюю очередь, так как на государственном уровне эти проблемы дерегулированы. Проблемам химизации сельского хозяйства, адекватному реагированию на изменение климата политическая элита внимания не уделяет, а научная общественность не инициирует диалог, так как едва держится на плаву из-за дефицита финансирования.

Хорошая новость – не все так плохо. К счастью, есть бизнес, который готов вкладывать в научные исследования и сотрудничает с учеными над реальными прикладными задачами. Успешный кейс такого подхода – украинский производитель биопрепаратов БТУ-ЦЕНТР.

Компания расположена в Винницкой обл. в г. Ладыжин и имеет представительство в Киеве. БТУ-ЦЕНТР разрабатывает и производит микробные препараты для питания, защиты сельскохозяйственных культур, а также оздоровления почв. Продукты получили международную сертификацию для применения в органическом земледелии и активно экспортируются как в Европу, так и постсоветские страны. Производственные мощности – 10 тыс т/год.

Фундаментом успеха БТУ-ЦЕНТР называет научный подход. На базе компании БТУ-ЦЕНТР создала конгломерат науки и производства – собственный R&D-центр «Институт прикладной биотехнологии». Институт занимается изучением проблем выращивания агропродукции и генерированием их качественно новых решений. Только в 2019 г. в рамках проектной деятельности компания провела 2000 лабораторных и полевых исследований. БТУ-ЦЕНТР стала единственной компанией в Украине, которую признала и добавила в свои ряды Международная ассоциация производителей способов биоконтроля (International Biocontrol Manufacturers Association).

Недавний пример успеха, благодаря науке – реакция БТУ-ЦЕНТР на резкие ночные заморозки и их влияние на урожай озимых культур. В случае заморозков тормозится рост кончиков корня, и растение лишено возможности повысить естественным путем уровень цитокининов, которые необходимы для закладки побегов колоска, образования эндоспермы в зерне и задержки процесса старения.

Исследовательский коллектив БТУ-ЦЕНТР подготовил решение. Для восстановление вегетационных процессов они разработали программу «STOP Стрес» - комплекс из антистресанта Органик-баланс®, стимулятора роста Азотофит® и прилипателя Липосам®. Программа «STOP Стрес» уже спасла тысячи тонн урожая по всей Украине.

С научной стороны механизм несложный – микроорганизмы в составе биопрепаратов Органик-баланс® и Азотофит® обеспечивают растение аминокислотами, которые являются одними из самых активных участников метаболизма. Аминокислоты – строительный материал для формирования клеток и выполняют много других важных функций в растительных организмах. Из аминокислот синтезируются белки, которые в свою очередь образуют простые ферменты и ферментативные комплексы. Именно от белков и их качественного и количественного состава в растениях зависит устойчивость к стрессовым условиям и преодоления их последствий. Липосам® за счет комплекса биополимеров в своем составе, в свою очередь, создает эластичную сеточку на поверхности листка, которая закрепляет рабочий раствор, при этом не мешая росту и процессам фотосинтеза, предотвращает испарение влаги.

БТУ-ЦЕНТР – яркий пример, что успешные кейсы взаимодействия науки и бизнеса существуют. И только соблюдая такую синергию предпринимательства и научного творчества мы сможем восстановить научно-исследовательскую деятельность и качественно поднять украинскую экономику. За наукой будущее!