Войти
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус
решение
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус
В каждом министерстве появится еще одна должность замминистра
официально
В каждом министерстве появится еще одна должность замминистра

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

RSS

Когда бизнес успешен благодаря науке

108
Когда бизнес успешен благодаря науке

За годы независимости Украину покинуло 25 тыс. ученых. То, что страна испытывает «отток мозгов», уже не возможен риск, а печальная реальность. Ситуацию взялся исправлять бизнес. Предприниматели начинают понимать, что без собственного R&D они не смогут конкурировать с международными компаниями, и их позиции без научного фундамента и доказательной базы всегда будут слабее.

Особенно остро эта проблема ощущается в АПК. Украина задыхается от завозных пестицидов, при этом о плодородии почв, здоровье экосистемы и экологических показателях продукции аграрии зачастую задумываются в последнюю очередь, так как на государственном уровне эти проблемы дерегулированы. Проблемам химизации сельского хозяйства, адекватному реагированию на изменение климата политическая элита внимания не уделяет, а научная общественность не инициирует диалог, так как едва держится на плаву из-за дефицита финансирования.

Хорошая новость – не все так плохо. К счастью, есть бизнес, который готов вкладывать в научные исследования и сотрудничает с учеными над реальными прикладными задачами. Успешный кейс такого подхода – украинский производитель биопрепаратов БТУ-ЦЕНТР.

Компания расположена в Винницкой обл. в г. Ладыжин и имеет представительство в Киеве. БТУ-ЦЕНТР разрабатывает и производит микробные препараты для питания, защиты сельскохозяйственных культур, а также оздоровления почв. Продукты получили международную сертификацию для применения в органическом земледелии и активно экспортируются как в Европу, так и постсоветские страны. Производственные мощности – 10 тыс т/год.

Фундаментом успеха БТУ-ЦЕНТР называет научный подход. На базе компании БТУ-ЦЕНТР создала конгломерат науки и производства – собственный R&D-центр «Институт прикладной биотехнологии». Институт занимается изучением проблем выращивания агропродукции и генерированием их качественно новых решений. Только в 2019 г. в рамках проектной деятельности компания провела 2000 лабораторных и полевых исследований. БТУ-ЦЕНТР стала единственной компанией в Украине, которую признала и добавила в свои ряды Международная ассоциация производителей способов биоконтроля (International Biocontrol Manufacturers Association).

Недавний пример успеха, благодаря науке – реакция БТУ-ЦЕНТР на резкие ночные заморозки и их влияние на урожай озимых культур. В случае заморозков тормозится рост кончиков корня, и растение лишено возможности повысить естественным путем уровень цитокининов, которые необходимы для закладки побегов колоска, образования эндоспермы в зерне и задержки процесса старения.

Исследовательский коллектив БТУ-ЦЕНТР подготовил решение. Для восстановление вегетационных процессов они разработали программу «STOP Стрес» - комплекс из антистресанта Органик-баланс®, стимулятора роста Азотофит® и прилипателя Липосам®. Программа «STOP Стрес» уже спасла тысячи тонн урожая по всей Украине.

С научной стороны механизм несложный – микроорганизмы в составе биопрепаратов Органик-баланс® и Азотофит® обеспечивают растение аминокислотами, которые являются одними из самых активных участников метаболизма. Аминокислоты –  строительный материал для формирования клеток и выполняют много других важных функций в растительных организмах. Из аминокислот синтезируются белки, которые в свою очередь образуют простые ферменты и ферментативные комплексы. Именно от белков и их качественного и количественного состава в растениях зависит устойчивость к стрессовым условиям и преодоления их последствий. Липосам® за счет комплекса биополимеров в своем составе, в свою очередь, создает эластичную сеточку на поверхности листка, которая закрепляет рабочий раствор, при этом не мешая росту и процессам фотосинтеза, предотвращает испарение влаги.

БТУ-ЦЕНТР – яркий пример, что успешные кейсы взаимодействия науки и бизнеса существуют. И только соблюдая такую синергию предпринимательства и научного творчества мы сможем восстановить научно-исследовательскую деятельность и качественно поднять украинскую экономику. За наукой будущее!

АПК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 мая 2020
Четверг, 7 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016